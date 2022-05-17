الخشت يلتقي طلاب الجامعة في حوار أبوي: تفاعلوا مع الأنشطة الأبداعية

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعدد من الطلاب خلال جولته التفقدية بالحرم الجامعي، حيث طلبوا منه الحديث معه، فرحب بهم وفوجئوا باستجابته الفورية وجلوسه للتحدث معهم والاستماع إليهم.

تنظيم الوقت

ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة، حيث طلبوا منه بعض النصائح للنجاح والتفوق في الدراسة، وكيفية استغلال وتنظيم وقتهم، كما سأل الطلاب رئيس الجامعة عن كيفية إعداد أنفسهم للحياة العملية بعد التخرج واستكمال الدراسات العليا في الوقت نفسه.

خبرات ومعارف

وتحدث الدكتور الخشت مع الطلاب حول أهمية المرحلة الجامعية وما يكتسبه الطلاب في هذه المرحلة من خبرات ومهارات من خلال المنافسة الإيجابية مع زملائهم والاحتكاك بأساتذتهم والاستفادة منهم، وتعرضهم لخبرات ومعارف وعلوم تساعدهم على استيعاب عالمهم وما يحدث فيه من تطورات، وقدم الدكتور الخشت للطلاب خلاصة بعض تجاربه أثناء دراسته كطالب في كلية الآداب.

تنمية المهارات

وحث رئيس جامعة القاهرة الطلاب على استغلال أوقاتهم الاستغلال الأمثل في تنمية مهارتهم في المجالات التي يفضلون العمل بها بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية ومهارات التفاوض والعروض التقديمية وفن العمل في فريق ومهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال.

ونصح رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بالاشتراك بفاعلية في مجتمعهم والانضمام للأنشطة الطلابية لتنمية مواهبهم والتعبير الإبداعي عن طاقاتهم، وأن يتحركوا في مسارات مختلفة فلتنمية خبراتهم ومهاراتهم ويعملوا بالمجال الذي يناسب قدراتهم.