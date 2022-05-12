بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية وINVOPRO للارتقاء بريادة الأعمال

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إنفوبرو INVOPRO للمقاولات العامة والتوريدات العمومية؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العملي والتدريبي من خلال التعاون في مجالات التوعية والتدريب والأنشطة الطلابية وريادة الأعمال.

معايير الجودة الأوروبية

وأضاف التقرير أنّ البروتوكول يشمل التعاون في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية في مجالات تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة الأوروبية، وإجراء البحوث والمشروعات البحثية العلمية والخدمية التي تخدم الجامعة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

تبادل الخبرات في تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية

وأوضح التقرير أنّ التعاون مع شركة INVOPRO للمقاولات العامة والتوريدات العمومية، جاء نتيجة تميز الشركة في مجال إدارة المشروعات الهندسية المتعلقة بالانتقال الرأسي «مصاعد وسلالم كهربائية»، وتبادل الخبرات في تنفيذ أعمال تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار التقرير إلى اتباع الجامعة أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التكنولوجية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، من خلال تطوير المهارات الفنية اللازمة لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور هشام الديب، رئيس الجامعة، والمهندس ناجي بسيم الخولي، مدير عام الشركة، بحضور الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والمهندس محمد صالح، المدير الإقليمي لقطاعات الصحة والحلول - مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مصطفى معتمد، مدير محفظة المشروعات بشركة INVOPRO، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.