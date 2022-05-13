جامعة القاهرة تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومجلس الجامعة وقيادتها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والذي وفاته المنية صباح اليوم، بعدما حقق الكثير من الإنجازات العظيمة لبلاده وأمته.

مسيرة الخير والعطاء

ويتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، بخالص التعازي إلى أبناء زايد الخير وقيادة ودولة وشعب الإمارات، والأمة العربية والإسلامية في فقدان قائد وطني رفيع لدولة الإمارات والتي شهدت في عهده تقدمًا هائلًا في مختلف المجالات، وكان خير خلف لسلفه الحكيم زايد الخير، وتتواصل مسيرة الخير والتنمية والازدهار والقوة تحت القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد.

ويدعو الدكتور الخشت، للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وللإمارات قيادة وشعبا بدوام التقدم والتطور والازدهار، وأن يستمر التلاحم بين مصر والإمارات قيادة وشعبًا.