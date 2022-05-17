خبير تكنولوجيا المعلومات: أزمة كورونا غيرت طريقة العمل في العالم

قال أحمد فايد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ ما حدث في السنوات الماضية لم يكن تقليديا بسبب أزمة كورونا، حيث غيّر معالم العالم كله وطريقة العمل، وخلق احتياجات متزايدة للتكنولوجيا، متابعا: «عندما اضطرت البلاد إلى الغلق، ظهرت الحاجة للتعامل بطرق مختلفة، واضطر الموظفون إلى البقاء في المنزل، فجرى العمل على توفير وإتاحة طرق للتواصل حتى يعمل الناس من بيوتهم».

نموذج العمل الهجين

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «بعد فترة، اكتشفت الشركات أنّ العمل عن بُعد ساعد على تحسين الإنتاج، وظهرت طريقة جديدة في العمل وهي نموذج العمل الهجين، حيث يُسمح لجزء من طاقة العمل بتأدية المهام الموكلة إليها من المنزل، والبعض الآخر من مقر العمل».

حلول إبداعية لمساعدة الشركات على العمل

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ التغييرات الأخيرة فرضت على العالم حلولا إبداعية، لمساعدة الشركات على العمل والتطور والنمو بشكل سريع، وبعض الشركات يكون ملاكها أفراد، وفي فترة زمنية صغيرة أو متوسطة تتعدى قيمتها السوقية مليارات الدولارات، ومن ثمّ فإنّ التركيز على الشركات الناشئة يساعد الاقتصاد، وهو ما يسمى بـ«الاقتصاد الوليد».