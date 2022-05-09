خبير تكنولوجيا المعلومات: الاختيار 3 كان يحقق 100 مليون مشاهدة يوميا

قال الدكتور شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الأدوات الرقمية هي الأكثر دقة في التأكد من أعداد المشاهدين للأعمال الدرامية المختلفة، خاصة مسلسل الاختيار 3، «دائما ما تكون نسبة الدقة فيها أعلى بكثير من دقة الاستبيان أو استطلاعات الرأي التي تجرى».

يجب تطبيق نظام الـIPTV

وأضاف «إسكندر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لمعرفة عدد المشاهدين بدقة فيجب أن يكون النظام المعمول به في مصر هو نظام الـIPTV، وهو الأكثر مساعدة في تحليل عدد الأجهزة التي تشاهد المسلسل، وهو غير متاح في مصر، لافتا إلى أن أرقام انطباعات مسلسل الاختيار 3 جيدة جدا، حيث وصلت بنهاية الشهر لـ3 مليارات انطباع، ما يعني بأن المسلسل حقق 100 مليون مشاهدة يوميًا.

إسكندر: صفحة الاختيار عليها 1.7 مليون متابع

وفند: «مفيش دعاية سيئة، وفكرة أن مجلة زي الأيكونمست والنيويورك تايمز تكتب مقال عن المسلسل فمعني ده أنه وصل عندهم وسمع، ولو مكنوش سمعوا عنه مكنوش كتبوا، وصفحة الاختيار عبر الفيس بوك لوحدها عليها 1.7 مليون متابع، والإيكونميست ذات نفسها بقالها 15 سنة وجابت 10 مليون متابع».

وأوضح أن مسلسل الاختيار 3 كان قد سوق لنفسه بنفسه حتى قبل عرضه، والدليل على ذلك هو عرضه على إحدى القنوات الخليجية المهمة، حيث كان يجري عرضه بالتزامن مع ما يجري عرضه على فضائية ON، «إحنا أمام مسلسل الجزء الثالث بتاعه بني على الجزء الأول والثاني».

إسكندر: الاختيار 3 كشف المستخبي

وتابع: «واضح أنه أثار جدلا كبيرا لأنه كشف حاجات كتير كانت مستخبية، ومكشفهاش بتحايل أو بصورة درامية ولكنه كشفها بالأدلة وموثقة، الأرقام تشير إلى الإقبال العربي الكبير على مشاهدة مسلسل الاختيار».