اتحاد الصناعات: تسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات يعطي دفعة للقطاع الخاص

رحب المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال المنصة الإلكترونية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ الآليات الجديدة المتعلقة بمنظومة طرح الأراضي الصناعية، ستزيد تنافسية مصر بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات المحلية على ضخ رؤوس الأموال والتوسع في المشروعات القائمة أو الجديدة، لافتا إلى أنّ مطالب المستثمرين كانت تتعلق بالأراضي وإعادة النظر في منظومة طرحها، وتسهيل إجراءات الترخيص وتوحيد الجهات مانحة التراخيص، ورئيس الوزراء استجاب لجميع الطلبات.

وكان رئيس الوزراء، أكد في مؤتمر صحفي، أنّ الحكومة ستساعد القطاع الخاص بكل قوة لترفع حصته من من الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ30% حاليا.

إتاحة أصول مملوكة للدولة

وتستهدف الحكومة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص لمدة 4 سنوات، كما سيتم طرح 10 شركات قطاع أعمال في البورصة قريبًا.

ويرى الشاهد أنّ زيادة المكون المحلي في المنتج النهائي المصري خاصة الذى يتم تصديره، سيرفع استفادة الاقتصاد المصري فيما يتعلق بزيادة الصادرات، حيث تستهدف مصر الوصول بالصادرات الصناعية بنهاية العام الحالي لنحو 28 مليار دولار مقارنة بنحو 24 مليار دولار صادرات صناعية خلال العام الماضي 2021.

صادرات مصر السلعية

وأضاف أنّ صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي بلغت نحو 32.4 مليار دولار، وبلغت حصة الصادرات الصناعية أكثر من 24 مليار دولار تمثل نسبة 75% من إجمالي الصادرات السلعية، بما يعكس أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الشاهد أنّ تعميق الصناعة المصرية سيجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كورونا.