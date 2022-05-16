عاجل.. مكتب رئيس الوزراء الفرنسي كاستيس يؤكد إعلان استقالته اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيس، اليوم الاثنين، أنه سيستقيل اليوم، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تمهيد الطريق لتعديل وزاري في فرنسا

ويشار إلى أنّ تقديم «كاستيس» استقالته من شأنه تمهد الطريق لتعديل وزاري في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فترة ولايته الثانية بعد الفوز الشهر الماضي على منافسته مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان التي دخلت معه جولة الإعادة بفارق كبير عن باقي المنافسين.

يشار إلى أنّ جان كاستكس تولي إدارة وتسيير البلاد، في أثناء أزمة فيروس كورونا، وقال عنها سياسي فرنسي أنّها فترة صعبة وذكريات سيئة للعديد من الفرنسيين، وتابع: «أعتقد أنه أدار الأزمة بشكل جيد.. بعد ذلك، لم يكن لديه تأثير سياسي هائل».