«اتحاد المستثمرين»: مد الحكومة يدها إلى القطاع الخاص خطوة جيدة جدا

رحب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالخطوات التي اتخذتها الدولة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الأوروبية المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا منذ نهاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي وما تلاها من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية ومواد الخام ومستلزمات الإنتاج بعد توقف سلاسل الإمداد من وإلى أوروبا خلال الشهرين الماضيين.

الأزمة الاقتصادية الأسوأ خلال القرن الحالي

وأكد «هلال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخطة التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي جيدة للغاية تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأسوأ خلال القرن الحالي.

وأضاف أن أزمة توفير الأراضي المرفقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال كانت أحد أبرز العقبات التي كانت تقف حجر عثرة في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة أو توسع الاستثمارات القائمة، لافتاً إلى أن إعلان رئيس الوزراء بيع الأراضي بنظام حق الانتفاع أو حتى بالتمليك بأسعار المرافق فقط خبر مفرح لكافة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

خطوة جيدة جدا

وتابع أن خطوة الدولة تجاه السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بمشاركتها في إدارة أصول الدولة بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بما يعادل 10 مليارات دولار سنوياً أمر محمود للغاية ويمثل خطوة جيدة جدا من الدولة تجاه القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 60% من حجم سوق العمل في مصر، وهو ما قد يساعد في تنمية الإنتاج المحلي وزيادة قيمة الصادرات وتوفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب المصري خلال الفترة المقبلة.

كانت الحكومة المصرية قد عقدت مؤتمرا عالميا أعلنت خلاله خطة ورؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية - الأوكرانية منذ نهاية شهر فبراير الماضي.