الرعاية الصحية: مصر سجلت ارتفاعا كبيرا في استهلاك الأدوية بنسبة 34%

حذّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لمن الإسراف في استخدام المضادات الحيوية، وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لوضع استراتيجية للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

الحد من الإسراف في استخدام المضادات الحيوية

وتابع «السبكي»، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الطبي الأول للحد من الإسراف في استخدام المضادات الحيوية الذي تنظمه هيئة الرعاية الصحية، إن توعية المواطن مهمة جدًا للتوقف عن الإسراف في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية، مؤكدًا أننا بحاجة كبيرة إلى توعية المواطنين بأهمية استشارة الطبيب قبل الحصول على المضادات الحيوية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الحوكمة الإكلينيكية التي تم تطبيقها من قبل الهيئة في بورسعيد وجارٍ تنفيذها بباقي محافظات التأمين الصحي الشامل، تعتمد بشكل كبير على تقنين استخدام المضادات الحيوية ومتابعة معدلات تناولها، مشيرًا الى أن مصر سجلت ارتفاعًا كبيرًا في المعدلات الخاصة باستهلاك الأدوية بنسبه تصل إلى 34% وهو الأمر الذي يتطلب توافر كل الجهود لتقليل هذا المعدل الاستهلاكي.

وأضاف أن مشروع ميكنة المعامل الذي تنفذه هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل سيعمل على وضع ضوابط استخدام المضادات الحيوية واستخدام كل نوع وفقًا لكل حالة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعقد المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، بالتعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، وذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وعدد من الشخصيات الهامة في مصر والوطن العربي والدول الأجنبية.