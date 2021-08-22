«شعبة الأدوية»: يجب تغيير وعي المواطن تجاه استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن المضادات الحيوية ومنذ اكتشافها، وهي سلاح قوي للإنسان ضد الميكروبات، التي هي بالأساس كائن حي يؤثر على حياة الإنسان، لافتا إلى أن الميكروبات دائما ما تحتاج لبيئة تساعدها على الحياة، «دايما لما بنحاربها بسلاح معين بتتعرف على السلاح وبتاخد مناعة من السلاح ده».

عوف: «ثقافة إن العيان يدخل الصيدلية ويطلب مضاد حيوي بدون روشته لازم تتغير»

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن هناك ثقافة سائدة في المجتمع بأن الشخص وعندما يحصل على حقنة المضاد الحيوي أو العقار فيشفى في الحال، «ثقافة إن العيان يدخل الصيدلية ويطلب مضاد حيوي بدون روشته لازم تتغير».

عوف: «كل ما بنصعد في كمية المضاد الحيوي مناعه الميكروب بيزيد»

وأوضح أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور نوع من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتكون أكثر شراسة، وفي تلك الحالة لا يوجد علاج لمثل تلك الحالات المرضية، «المضادات الحيوية درجات، وكل ما بنصعد في الكمية مناعه الميكروب بيزيد وده بيؤثر على حياة الناس واقتصاديات دول ومجمعات».

عوف: يجب على وسائل الإعلام التوعية بمخاطر الإفراط في المضادات الحيوية

وأكد أن المضاد الحيوي، لا يجوز صرفه إلا بواسطة روشتة، كما يجب على وسائل الإعلام أن توعي المجتمع كافة بشكل دائم ودوري بخطورة تلقي المضادات الحيوية، كما أن المستشفيات أخطر الأماكن التي يتم فيها تواجد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، لأنه ولابد أن يكون لدى كل مستشفي بروتوكول وسياسة واضحة لاستخدام المضادات الحيوية.

وتابع: «لابد من وجود طبيب أو حد متخصص للميكروبات فقط بداخل المستشفى، وتكون مهمته أن يلف على قسم قسم وغرف العمليات، وياخد عينات ويعمل مسحة من المعامل والسراير علشان يشوف إيه الميكروب الموجود ويعمله مزرعة وعلى أساسه يتم تغيير البروتوكول الخاص بالمستشفي ككل».