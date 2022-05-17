مدير «التأمين الشامل»: استثمارات الدولة في الصحة تاريخ جديد غير مسبوق

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إن مصر تشهد تاريخا جديدا غير مسبوق للصحة هذه الفترة، فحجم الاستثمارات التي تضعها الدولة بمجال الصحة تعتبر غير مسبوقة بتاريخ مصر، حيث يتم صرف مليارات يوميا على المنظومة الصحية.

وكان من ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الاهتمام بصحة المواطن أولا وحماية المواطن من تداعيات المرض فيما يخص الفقر وغيره، وهو الغرض الرئيسي من إنشاء قانون التأمين الصحي الجديد.

المواطنون أصبحوا تحت مظلة صحية واحدة

وأضاف المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc»، أن الفارق بين قانون التأمين الصحي الجديد وبين أي قانون سابق بمصر على مر الـ50 سنة الماضية هو أن كل المواطنين أصبحوا تحت مظلة صحية واحدة، وهي مظلة التأمين الصحي الشامل، ولكن في السابق كان هناك شرائح معينة من المجتمع هي التي تغطى تأمينيا من خلال منظومة التأمين الصحي، فمنظومة التأمين الصحي الشامل اليوم بمحافظة بورسعيد والأقصر، وسيتم الانطلاق الرسمي لمحافظة الإسماعيلية خلال أسابيع قليلة، مشددا على أن كل المواطنين بمحافظة بورسعيد والأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

المنظومة الجديدة تعتمد على فكر مختلف تماما غير المعتاد عليه

وشرح المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنّ المنظومة الجديدة تعتمد على فكرٍ مختلف تمامًا غير المعتادة عليه، إذ تعتمد على ما يسمى بطبيب الأسرة، فهناك وحدة رعاية أولية في كل قرية وكل مركز، وفي المدن الرئيسية والكبيرة في المحافظتين، ويتم ربط عليها الأسرة بالكامل وفي حالة مرض أي فرد من الأسرة يتم عرضه على طبيب الرعاية الأولية.