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باشاغا: عازمون على بناء دولة ليبية لا يحكمها العنف والفوضى

أول تعليق من باشاغا على الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس

كتب:

إيمان رحيم
02:14 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
فتحي باشاغا

فتحي باشاغا

علق رئيس الحكومة المُكلفة، من قِبل البرلمان الليبي فتحي باشاغا، على الأحداث الجارية في العاصمة الليبية طرابلس، معتبرا تصرفات القوات التابعة لعبدالحميد الدبيبة، ساقطة وطنيا وأخلاقيا، وفقا لما نشره قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

باشاغا: سلوكيات حكومة الدبيبة ساقطة وطنيا وأخلاقيا

وقال باشاغا، إنّ سلوكيات حكومة الدبيبة ومواجهتها السلام بالعنف، دليل على أنّها ساقطة وطنيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أنّ تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون، كما اتهم القوات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها بالتصعيد المسلح ضدهم.

وأضاف باشاغا المُكلفة: «نعقد العزم على بناء دولة ليبية لا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة المنتهية ولايته»، على حسب تعبيره.

 

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