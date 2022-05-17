عاجل.. حكومة باشاغا تغادر العاصمة طرابلس بعد اندلاع اشتباكات مسلحة

أعلنت حكومة فتحي باشاغا، المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، أن رئيس مجلس الوزراء وعددًا من أعضاء الحكومة، غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم، أمس.

مغادرة العاصمة الليبية

وقالت الحكومة، في بيان صحفي منذ قليل، إنّ مغادرتها للعاصمة الليبية طرابلس، جاء حرصاً على أمن وسلامة المواطنين وحقنًا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة، وفقا للقانون.

وأضافت: «تتجه الحكومة بخالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، والشكر موصول لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة».

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

وفي سياق متصل، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية، وذلك على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها ليبيا من قبل مجموعات مسلحة داعمة لرئيس الحكومة المسحوب منه الثقة عبد الحميد دبيبة.