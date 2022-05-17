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عاجل.. السيسي: المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية

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محمد أبو عمرة
02:34 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
الرئيس خلال استقباله رؤساء الكنائس

الرئيس خلال استقباله رؤساء الكنائس

قال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما يتم ترسيخه بممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة.

 

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.