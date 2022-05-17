عاجل.. السيسي: المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما يتم ترسيخه بممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة.