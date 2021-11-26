رؤساء الكنائس يشيدون بافتتاح طريق الكباش: حدث استثنائي يعكس فخرا قوميا

أشاد عدد من رؤساء الكنائس المصرية، بموكب طريق الكباش، الحدث الذي شهده العالم أجمع، أمس الخميس، ووصف الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية موكب طريق الكباش الذي افتتحه رئيس الجمهورية أمس بالحدث الاستثنائي، مؤكدًا على أنه يعكس فخرًا قوميًا ويؤكد على اعتزاز المصريين بحضارتهم الفرعونية العريقة.

إشادة واسعة بموكب طريق الكباش

وأكد رئيس الأساقفة، في بيان، على أن الاحتفالية انسجمت فيها عدة فنون بصرية وموسيقية لتعبر عن تواصل المصريين المعاصرين مع أجدادهم الفراعنة في حدث يبرز قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والاهتمام بالسياحة والثقافة والآثار.

وهنأ رئيس الأساقفة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، على نجاح الموكب مقدمًا الشكر لكل المشاركين في إنجاز هذا العمل الضخم متمنيًا أن يسهم في انتعاش القطاع السياحي.

وصلى رئيس الأساقفة لمصر أن يديم الله على البلاد الاستقرار والتنمية والسلام.

طريق الكباش يبهر العالم

من جانبه أشاد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قائلًا: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده حفل افتتاح طريق الكباش الآثري بالأقصر، والذي أبهر العالم أجمع، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد».