مها أبوبكر: السيسي يتابع قانون الأسرة المصرية بصورة دورية

أشادت المحامية بالنقض مها أبو بكر، بقرارات النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن مسكن الزوجة ومسكن الحاضنة بعد الانفصال، إذ أتاح قرارات النائب العام أن تُقدم المرأة طلبا لنيابة الأسرة دون حاجة لمحضر في القسم، ويتم تحقيق الطلب على وجه السرعة ويصدر قرار التمكين، موضحة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة كل الحرص، على توجيه الاهتمام المباشر بقضايا المرأة، فضلًا عن العمل على تعزيزها قدر الإمكان.

القانون الخاص بمسكن الزوجية والحضانة للمرأة له أهمية كبيرة

وأضافت «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا متابع لقانون الأسرة المصرية بصورة دورية، مؤكدة في الوقت ذاته أن قرارات المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن مسكن الحضانة، يوفر وقت بدلا من صدور القرار بعد شهور ولن يستغرق يومين أو ثلاثة على الأكثر، وبالتالي فالقانون الخاص بمسكن الزوجية والحضانة للمرأة له أهمية كبيرة.

الدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين

وأوضحت المحامية بالنقض، أن قرارات النائب العام، ساهمت في تقليص الدورة الروتينية المرهقة التي كانت تقوم بها المرأة من أجل التقدم للحصول على حق السكن والحضانة، موضحة في الوقت ذاته أن النيابة العامة تنظر في الطلب فور تقديمه من خلال إرسال أمين شرطة للتأكد من صحة المعلومات الموجودة في الطلب من خلال الجيران والمحيطين حتى تستطيع المحكمة إصدار الحكم بشكل عادل ومنصف للطرفين، فالدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وخاصة المرأة المصرية لتحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.