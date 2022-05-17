كيف انشق القمر؟.. أزهرى يوضح آيات تفسر المعجزة في القرآن

بين الحين والآخر، تُثار قضية انشقاق القمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول خلال الساعات الماضية بعض الصور تُظهر انشقاق القمر في صور جديدة لوكالة ناسا، واثارت تلك الصورة حالة من الرعب، إذ فسر البعض تلك الصورة أنها دليل على صدق النبوة لرسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هناك ارتباطا بين انشقاق القمر وعلامات قيام الساعة.

انشقاق القمر ويوم القيامة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم البعض أنها توضح انشقاق القمر، عارية تماما عن الصحة.

وأضاف «هندي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ انشقاق القمر هو أولى علامات اقتراب قيام الساعة، وجاء في الكتاب العزيز «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»، وهي الآية التي تؤكد اقتراب يوم القيامة، إذ إنّ انشقاق القمر كان ذلك فيما ذُكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة.

أولى علامات قيام الساعة

واستكمل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ أول علامة من علامات يوم القيامة التي ظهرت هي بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تعتبر من علامات الساعة الصغرى، فالله ختم به الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وأقام برسالته الحجّة على جميع الخلق، ويذكر في ذلك قول النبي: «بُعِثْتُ أنا والسَّاعَةَ كَهذِه مِن هذِه، أوْ: كَهاتَيْنِ، وقَرَنَ بيْنَ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى».

وكان لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رأي حاسم في تلك المسألة، إذ أوضح في رأي سابق له، أنها من المعجزات الحسية وخوارق العادات التي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم تصديقًا له وتأييدًا لكونه رسولًا من عند الله تعالى.

وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري (كتاب المناقب، 4/ 206) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آيةً، فأراهم انشقاق القمر». وهذا يفيد التحدي؛ بدليل الرواية الواردة في "تفسير القرطبي" (17/ 127) وفيها: أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت صادقًا فاشقق لنا القمر فرقتين، فقال: «إِنْ فَعَلْتُ تُؤْمِنُونَ؟» قالوا: نعم. وَكَانَتْ لَيْلَةَ بَدْرٍ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَبَّهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَالُوا، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ.