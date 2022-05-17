السويد توقع على مذكرة طلب الانضمام إلى الناتو

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، وقعت اليوم على مذكرة طلب انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.

السويد تطلب الانضمام إلى الناتو

وكتبت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تم توقيع طلبنا إلى الناتو رسميا الآن»، واصفة الوثيقة بأنّها «تاريخية» لـ السويد.

وأعلن حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم، قراره التقدم بطلب لعضوية التحالف، لكنه أشار أنّه حال الموافقة عليه، ستعارض ستوكهولم نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية أجنبية في البلاد.