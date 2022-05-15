بريطانيا تدعم قرار السويد بطلب الانضمام إلى «الناتو»

قالت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، اليوم الأحد، إنّ بلادها تدعم قرار الحزب الحاكم في السويد بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

حقبة جديدة في السويد وفنلندا

من جهتها وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية أن حقبة جديدة جارية مع اقترابها من السعي للحصول على عضوية الناتو، قبل ساعات من دعم الحزب الحاكم السويدي، يوم الأحد، لخطة للانضمام إلى التحالف عبر الأطلسي وسط الحرب الروسية في أوكرانيا.

تحذير من تدهور العلاقات الروسية الفنلندية

ويشار إلى أنّه لطالما شعرت روسيا بالقلق من اقتراب الناتو من حدودها، لذا من المؤكد أن التطورات ستزيد من غضب موسكو، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر بالفعل نظيره الفنلندي، يوم السبت، من أن العلاقات ستتأثر سلبًا في حال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه بعد اجتماع كبار الدبلوماسيين من الدول الثلاثين الأعضاء في التحالف في برلين، أعرب ستولتنبرغ أيضًا عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من الانتصار في الحرب حيث يبدو أن التقدم العسكري الروسي يتعثر.

في فنلندا، أكد الرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين التصريحات السابقة بأن بلادهم ستسعى للحصول على عضوية الناتو خلال مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي في هلسنكي. تشترك الدولة الاسكندنافية، التي لم تكن منحازة قبل تغيير موقفها من الناتو، في حدود طويلة مع روسيا.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار في الأيام المقبلة.

وبعد ذلك ستقدم طلب العضوية الرسمي إلى مقر الناتو في بروكسل، على الأرجح في وقت ما الأسبوع المقبل.

من جهتها اقتربت السويد، غير المنحازة أيضًا، من التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد اجتماع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، يوم الأحد، ودعم الانضمام إلى التحالف عبر الأطلسي.