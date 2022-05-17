النقض تقبل طعن 14 متهما في واقعة قتل مواطن واستعراض القوة بإمبابة

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين الـ 14 الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، من قبل محكمة الجنايات، في قضية قتل مواطن واستعراض القوة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وخففت هيئة المحكمة الأحكام إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء منطوق الحكم في القضية كالتالي: «قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعون المقدمة من قبل المتهمين الـ 14 في قضية قتل مواطن واستعراض القوة بإمبابة، شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات فضلا عن وضعهم تحت المراقبة ورفض الطعن فيما عدا ذلك».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة عدد 7 متهمين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك لاستعراضهم القوة وقتل مواطن في منطقة إمبابة، فضلا عن وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتهم.