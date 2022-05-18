احذر تسمية مولودك بهذه الأسماء.. لا تجوز شرعا

يسعى الكثيرون لتسمبة أبنائهم بأسماء جديدة مختلفة، للابتعاد عن تكرار اسم مولودهم، إلى جانب أن تطور العصر وتغيراته تفرض نفسها على العديد من الأمور الحياتية، ومن ضمنها الأسماء، فظهر في الآونة الأخيرة عدد من الأسماء الجديدة، التي لم تكن موجودة من قبل، ولكن ما يجهله البعض أن تلك الأسماء منها ما يكون محرم شرعا ولا يجوز تسميته لعبد مسلم.

«راما» اسم إله في الهند

ومن هذا المنطلق، أكدت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن هناك بعض الأسماء التي ظهرت حديثا لا تجوز شرعا، ولا يجب أن يتم تسميتهم لعبد مسلم، لما تحمله تلك الأسماء من معاني تتنافى مع مبادئ الإسلام والتوحيد، ومنها اسم «راما» فهو اسم واحد من الآلهة التي يعبدها البشر في الهند، موضحة أن إطلاق اسم إله من آلهة المشركين على فتاة يعتبر تخليدا له، وهو ما لا يجوز شرعا.

وأيضا من الأسماء التي لا تجوز شرعا تسميتها لمولود المسلمين، ومنها الأسماء التي تدل على صفات خصها الله عز وجل لنفسه فقط، والأسماء التي لا تليق إلا بالله عز وجل، مثل: «ملك الملوك، سلطان السلاطين، حاكم الحكام» وغيرها من الأسماء الأخرى التي تحمل نفس الدلالات والمعاني.

أسماء لا تجوز شرعا

لا يجوز شرعا أن يتم تسمية مولود مسلم بأي اسم معبد مصحوب باسم غير أسماء الله الحسنى، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية، واستثنت من ذلك اسمي: «عبد النبي وعبد الرسول»، مؤكدة أنه لا حرج بهما.

وأوضحت دار الإفتاء عدد من الأسماء التي لا تجوز شرعا للمسلمين، وهم:

2- عبد يغوس.

3- عبد نصري.

4- عبد سواع.

5- عبد العزي.

9- عبد النجم.

10- عبد الشعرى

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة التحري من معاني الأسماء قبل أن يتم تسميتها لمولود مسلم جديد.