ما هي صلاة التوبة وكيفية أدائها؟.. دار الإفتاء تجيب

هناك العديد من العبادات التي من شأنها أن تغفر ذنوب المسلم كالاستغفار على سبيل المثال، ومن سبل التوبة عن الذنوب، صلاة التوبة، وهي واحدة من الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وعادة ما يتساءل البعض عن كيفية أدائها، وهذا ما توضحه «الوطن» في هذه السطور.

صلاة التوبة علمها النبي لأمته

وفي هذا الشأن، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صلاة التوبة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذ من أجل مغفرة الذنوب، أي أنه إذا ارتكب العبد ذنبًا ما، كبيرًا أو صغيرًا، عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين بخشوع، ويسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبة.

كما أشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.. ثم قرأ هذه الآية: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم} أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح».

صلاة التوبة متفق عليها من المذاهب الـ 4

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الحديث يدل على أن صلاة التوبة هي صلاة مشروعة في الإسلام، كما لفتت إلى أن المذاهب الـ4 اتفقت على صحتها، وقالت دار الإفتاء: «يستحب للمسلم إن وقع في المعصية أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما أن يستحضر قلبه ويخشع، ثم يستغفر الله، فيغفر الله».

وأوضحت دار الإفتاء، أن صلاة التوبة تتم بأن يصلي العبد ركعتين منفرد، وهذا لأن صلاة التوبة من النوافل، أي لا تصلى جماعة، ويجوز للمصلي أن يقرأ خلالهما ما يشاء من آيات الله الكريمة، كما أنها تصلى في أي وقت وليست مرتبطة بوقت معين، كما يمكن أن يصليها العبد مباشرة بعد ارتكاب معصية، أو بعدها بفترة من الزمن.