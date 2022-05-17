«مزيكا» تطرح بتونس بيك بتقنية الـHD في الذكرى العاشرة لرحيل وردة

طرحت شركة مزيكا والمنتج محسن جابر بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على وفاة الفنانة وردة الجزائرية، أغنية بتونس بيك، أيقونة أغاني التسعينيات، بتقنية الــHD، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من أجل مشاهدة أفضل، وصورة أوضح، ودقة عالية الجودة، وهذا التحول التقني أعاد الحياة للأغنية من جديد؛ لتعود معها الذكريات بشكل مختلف ومتميز عما عرضت عليه من قبل.

بتونس بيك من كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي

يذكر أن المخرج محمد دياب استعان بأغنية بتونس بيك في إخراج حلقات مسلسله العالمي Moon Night، وتصدرت تريند موقع تويتر بعد نشر مقطع منها في مقدمة الحلقة 3 من المسلسل.

أغنية بتونس بيك من كلمات عمر بطيشة، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع طارق عاكف.

بتونس بيك للفنانة وردة حققت نجاحا كبيرا قبل ما يزيد عن 30 عاما؛ فهي إحدى أيقونات الغناء في التسعينيات، وأنتجتها شركة عالم الفن للمنتج الكبير محسن جابر، الذي أقنعها بعدم الاعتزال، ورغم أنها تنتمي لنوعية الأغاني الطويلة التي كان جمهور التسعينيات قد بدأ يتركها ليتجه إلى الأغاني القصيرة ذات الإيقاع السريع، إلا أن بتونس بيك حققت نجاحا وانتشارا واسعا، كما حققت نجاحا مع تقديم عدد من المطربين لها بعد سنوات.

وفاة الفنانة وردة

يذكر أن الفنانة وردة الجزائرية رحلت عن دنيانا عام 2012 بعد سقوطها في منزلها بالجيزة، وتم نقل جثمانها من القاهرة إلى الجزائر لكي تدفن رفقة أسرتها هناك.