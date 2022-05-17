تعرف على موعد مهرجان الطبول الدولي وأماكن إقامة الفعاليات

نفت إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون اليوم، عبر الحساب الرسمي للفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسس المهرجان على «فيس بوك»، صحة جدول الفعاليات المتداول حاليا على بعض منصات «السوشيال ميديا».

وأعلنت إدارة مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة لعام 2022، عدم مسؤوليتها عن جدول الفعاليات المتداول، وقالت إن الجدول الخاص بالمهرجان جار إعداده حاليا، على أن ينشر فور الانتهاء على موقع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

موعد مهرجان الطبول الدولي

وتحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، تنطلق فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في الفترة من 21 حتى 28 مايو الجاري.

يشارك بالمهرجان نحو 43 فرقة، منها فرق بعض الجاليات التي تقدم تراث بلادها منها، «تونس، الهند، إسبانيا، جنوب السودان، بنجلاديش، اليمن، أذربيجان وإندونيسيا وباكستان وفلسطين والمكسيك والأردن وغيرهم»، فضلا عن عدد من فرق وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وكذلك الفرق المصرية المستقلة بعدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تقدم رسالة سلام للعالم أجمع.

تونس ضيف شرف مهرجان الطبول

وتحل دولة «تونس» ضيف شرف مهرجان الطبول لهذا العام في دورته التاسعة، والرئيس الشرفي للمهرجان دكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق.

أماكن فعاليات مهرجان الطبول

تقام فعاليات وفقرات مهرجان الطبول في عدد من الأماكن الأثرية، من بينها قلعة صلاح الدين وشارع المعز وبيت السناري بالسيدة زينب وساحة الهناجر وقبة الغوري، وتبدأ العروض الساعة الثامنة والنصف يوميًا.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان الطبول أقيمت في شهر يونيو العام الماضي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي شهدت حفل الافتتاح، في الفترة من 12 حتى 18 يونيو 2021، وشارك فيها 30 فرقة من مختلف قارات العالم.