15 مايو.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الطبول والفنون التراثية الـ9

كشف المخرج انتصار عبدالفتاح مؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية آخر مستجدات الاستعداد للدورة التاسعة من المهرجان تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، والتي تنطلق في 21 مايو وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

وأضاف انتصار عبدالفتاح في تصريحات لـ «الوطن»، أن إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تجهز لعقد مؤتمر صحفي في يوم 15 مايو الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، في الساعة الرابعة والنصف عصرا، وبمشاركة وزارة الثقافة، للإعلان كافة تفاصيل الدورة المرتقبة.

طرح بوسترات مقترحة للمهرجان

طرح المهرجان مجموعة من الأغلفة على الجمهور عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة «حوار» وصفحة مؤسسة المهرجان عبر «فيسبوك»، كي يختار الجمهور من بينها غلافًا للدورة التاسعة.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن المهرجان على مدار دوراته يعد سوقًا ومنتجًا سياحيًا وثقافيًا متميزًا يخلق حالة من التلاقي بين الشعوب والثقافات ويعبر الأزمنة والأمكنة، موضحا أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، محافظة القاهرة، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

المهرجان الدولي للطبول

وكانت الدورة الثامنة من مهرجان الطبول قد انعقدت في يونيو 2021، وحضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حفل الافتتاح، انعقد الدورة في الفترة من 12 حتى 18 يونيو 2021، وشارك في فعاليات الدورة الثامنة، 30 فرقة من الدول المشاركة من مختلف قارات العالم.

وأقيمت الفعاليات في عدد من الأماكن الأثرية من بينها قلعة صلاح الدين وبيت السناري بالسيدة زينب وساحة الهناجر وقبة الغوري وحديقة الحرية وحديقة متحف مختار وقصر الأمير طاز.

وشارك في الدورة الماضية قطاعات وزارة الثقافة؛ قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، وقطاع الإنتاج الثقافي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، وبالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة.