وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الطبول الدولي في دورته الثامنة بالقلعة غدا

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، يوم السبت المقبل الموافق 12 يونيو، ويستمر حتى 18 يونيو، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من دول «كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين»، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة إلى إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى في حفل الافتتاح والثانية في حفل الختام بالقلعة، وثالثة فى بعض أماكن العروض المختلفة، وتُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان.

كما يقام حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام، بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

وصرح رئيس المهرجان، بأن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية سيشارك بأربع فرق هي فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، فنون السيرك، الذين يعبرون برقصاتهم كل فنون مصر، كما تُشارك وزارة الشباب والرياضة بقرق من طلاب الجامعات الذين حصلوا على جوائز الإبداع منها جامعة عين شمس، بورسعيد، الأزهر، أسيوط، بالإضافة الى مشاركة فلسطين بفرقتين «الفالوجا، كنعان»، كما تُشارك فرق أخرى إيقاعية وفنون شعبية منها الطبول النوبية والآلات الشعبية وكلاكيت..الخ.

ويُقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- ساحة الهناجر- قبة الغوري- حديقة الحرية- حديقة متحف مختار- بيت السنارى بالسيدة زينب- قصر الأمير طاز، برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، والبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، ووزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر.

ويُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير عصمت داوستاشى والفنانة محاسن الحلو، ومن السودان الفنان عبد القادر سالم، ومن السنغال الفنان دودونداي روز، كما يكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى «أمريكي نيجيري»، ومن كولومبيا «توتولامومبوسينا».