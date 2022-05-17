إصدار جديد لحملة «أخلاقنا» للتنديد بالتصرفات غير اللائقة ضد المرأة

أنتجت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، إصدارا مُصورا جديدا من إصدارات حملة «أخلاقنا»، والتي تتبناها الإدارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار حملة تهدف لإبراز السلوكيات الخاطئة، والأخلاق المصرية والعادات والتقاليد الأصلية بعيدا عن المفاهيم والتصرفات الدخيلة.

وركزت إدارة الشئون المعنوية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الإصدار الجديد، على السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المرأة المصرية، والتي قد يقوم بها البعض، ما يضر بنفسية المرأة، رغم أنها قوة دافعة، وعظيمة لا يستهان بها في المجتمع المصري.

وقالت «الشئون المعنوية»، في إصدارها الجديد: «رُقي المجتمعات، يُقاس باحترام المرأة، ومتتأذيش في الشارع»، وصاحب هذا المشهد مشهد تمثيلي لتحرش لفظي من شخص يستقل دراجة نارية.

وأشارت إلى أن السلوكيات الخاطئة تتضمن أن يُقال للمرأة «كلمة تكسرها»، وصاحبها عرض مشهد تمثيلي لمدير يُعنف مرؤوسته بشدة، واستكملت: «بتراعيك في البيت مينفعش تأذيها»، وصاحبها عرض مشهد تمثيلي لزوج يلقي ملابس في الأرض في وجه زوجته، مع تأثرها بفعله رغم مجهودها.

واشتمل الإصدار المصور على عبارة: «المرأة بتقدرك؛ فمتقلش منها»، وصاحبها مشهد تمثيلي لزوج يترك زوجته على طاولة الطعام، ويتركها بشكل مهين لها.

وقالت «الشئون المعنوية»: «الست المصرية وقت ما تحتاجها، هتلاقيها.. حمولة قد المسئولية.. ويعتمد عليها.. أصيلة.. وروح لكل أسرتها، وسند لعيلتها.. وأنت كراجل أحميها.. هي دي أخلاقنا».