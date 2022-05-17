محمد ثروت مهنئًا عادل إمام بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت رمز للفن المصري»

هنأ الفنان محمد ثروت، اليوم، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ82، الذي احتفل به الزعيم منذ قليل برفقة أسرته.

وحرص الفنان محمد ثروت على تهنئته الزعيم بشكل خاص من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم وعقبال 100 سنة ويا رب تحقق كل اللي بتتمناه دايما وربنا يديك الصحة وتفضل رمز للفن المصري كله».

محمد ثروت يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

وأكد الفنان محمد ثروت، أنه من ضمن اللحظات المميزة التي يتذكرها حتى الآن هو أنه عندما كان يسافر الخارج مع مسرح الجامعة عندما يقابلون أي شخص ويعرف أنهم مصريين يقول لهم «سلموا لي على الأهرامات وسلموا لي على عادل إمام»، مشيرا إلى أن عادل إمام خرج من كونه ممثل إلى أن أصبح رمزا للفن المصري.

وتابع الفنان محمد ثروت، أنه من محبي الزعيم عادل إمام، وعندما عرض عليه أول عمل ليشارك معه فيه كان في قمة سعادته لأنه سيقف أمام الزعيم ويتعلم منه الكثير خلال تواجده معه في لوكيشن تصوير واحد.

أعمال محمد ثروت مع الزعيم عادل إمام

يذكر أن الفنان محمد ثروت شارك مع الزعيم عادل إمام في مسلسل مأمون وشركاه وذلك بجانب لبلبة وشيرين وخالد سليم وخالد سرحان وتامر هجرس وريم مصطفى ومصطفى فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

كما شارك معه أيضا في مسلسل عفاريت عدلي علام، وذلك بجانب غادة عادل ومي عمر وهالة صدقي وكمال أبو رية وعدد آخر من الفنانين.