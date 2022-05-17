محمد ثروت: نزلت محاكم الأسرة متخفيا وحضرت جلسات من أجل «فاتن أمل حربي»

حقق الفنان محمد ثروت نجاحا جماهيريا كبيرا، من خلال شخصية المحامي شكيب الإسكندراني، والتي جسدها ضمن أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» للفنانة نيللي كريم، والذي شارك به في السباق الرمضاني لعام 2022.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان محمد ثروت عن كثير من التفاصيل الخاصة بتحضير شخصية شكيب الإسكندراني في المسلسل، قائلا «قبل بدء التصوير وأنا بحضر للشخصية، كنت حريص إن أنا لازم أشوف محامين الأسرة دلوقتي عاملين إزاي».

محمد ثروت يتخفى في المحاكم

وتابع الفنان محمد ثروت، أنه قرر أن ينزل بنفسه إلى عدد من محاكم الأسرة، وأن يحضر بعض الجلسات الخاصة بقضايا المرأة، وحرص على الذهاب متخفيًا لكي يتمكن من متابعة كل الأمور دون أن يلحظه أحد.

وأكد «ثروت»، أنه فعل هذا الأمر لأنه يريد أن يشعر بالناس وبقضاياهم وبكل التفاصيل التي تكون داخل ساحات المحاكم، وهذا ما حدث، إذ تابع عددا كبيرا من القضايا، وشعر بمعاناة السيدات هناك.

وتابع محمد ثروت، بأنه اكتشف أن شكل المحامين اختلف عن السنوات الماضية، وذلك لأنه أصبح هناك عدد كبير من القضايا من هذا النوع، فلا يوجد مرافعات طويلة وكبيرة، ولكن أصبح كل شىء يتم بسرعة.

أعمال محمد ثروت في شهر رمضان

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» شارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم نيللي كريم وشريف سلامة ومحمد ثروت وهالة صدقي وفادية عبد الغني ومحمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج محمد العدل.

كما شارك «ثروت» في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «دايما عامر» مع الفنان مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبد الله، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج مجدي الهواري.