تكريم الفنان محمد ثروت في ندوة خاصة بـ«الوطن» عن نجاحاته برمضان

احتفلت جريدة «الوطن»، بالنجاحات الكبيرة التي حققها الفنان محمد ثروت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، في ندوة خاصة، بعدما شارك في عملين ناجحين، تمكن من خلالهما، من تحقيق نجاح كبير وتفاعل الجمهور.

وجرى تكريم الفنان محمد ثروت، ومنحه درع جريدة «الوطن»، عن النجاح الكبير الذي حققه من خلال شخصيتين أبدع من خلالهما في السباق الرمضاني، إذ أنه قدم شخصية المحامي شكيب الاسكندراني، من خلال مسلسل فاتن أمل حربي مع الفنانة نيللي كريم.

محمد ثروت يبدع فى رمضان 2022

المحامي شكيب الاسكندراني، كان متولي الدفاع عن فاتن أمل حربي، التى جسدت شخصيتها الفنانة نيللي كريم، الذي ساندها خلال أحداث المسلسل، سواء على مستوى القضايا الخاصة بها، أو على مستوى حياتها الشخصية.

كما أنه أبدع أيضا من خلال شخصية «مستر فايز»، الشخصية التى قدمها فى مسلسل دايما عامر، وهو العمل الذي ناقش قضية مهمة للغاية، وهى قضية التعليم في المدارس الدولية مع الفنان مصطفى شعبان.

وخلال الندوة، كشف الفنان محمد ثروت كثير من الكواليس الخاصة بمسلسل فاتن أمل حربي مع الفنانة نيللي كريم، فأكد أن شخصية شكيب الاسكندراني، واحدة من أهم الشخصيات التى قدمها فى مشواره الفني، والمخرج محمد العدل مخرج المسلسل، هو السبب في ظهوره في هذه المنطقة المختلفة.

كما كشف أيضا، عن كواليس مسلسل دايما عامر مع الفنان مصطفى شعبان، وعبر عن سعادته بالتعاون معه، والتطرق لمثل هذه القضايا المهمة.

أعمال محمد ثروت في رمضان

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومحمد ثروت وهالة صدقي وخالد سرحان وفادية عبد الغني ومحمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ابراهيم عيسى واخراج محمد العدل.

أما مسلسل دايما عامر، شارك في بطولته مصطفى شعبان ومحمد ثروت ولبلبة وصلاح عبد الله وميرنا نور الدين، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مجدي الهواري.