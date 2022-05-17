النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأرميني لمكافحة الإرهاب

استقبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ونخبة من قيادات النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، النائب العام الأرميني أرتور دافتيان، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة هناك، وسفير وقنصل جمهورية أرمينيا، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة.

العلاقات المشتركة مع النيابة العامة الأرمينية

وبدأ اللقاء بترحيب النائب العام بزيارة نظيره الأرميني للنيابة العامة المصرية، مرحبا بتوطيد علاقات النيابتين، وحرص النيابة العامة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات ذات الصلة مع النيابة العامة الأرمينية.

ومن جانبه أعرب النائب العام الأرميني عن شكره لدعوة النائب العام المصري، مؤكدا له حرصه على تبادل الخبرات مع النيابة العامة المصرية، ومشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين، وامتداد الشراكات التاريخية بينهما على جميع المستويات.

وتناول اللقاء مباحثات ثنائية بين النائب العام ونظيره، بحضور السفير الأرميني بالقاهرة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، تحدثا خلالها عن تعزيز آليات ونظام العمل القانوني بالنيابتين، والأنشطة المتصلة بإنفاذ القانون، وأبرز أوجه التعاون بين الطرفين.

مذكرة تفاهم

كما تضمن اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين النيابتين لتقوية وتطوير العلاقات في الأمور ذات المصلحة المتبادلة بينهما، وتحديدا في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم عبر الوطنية، وجرائم الفساد، والجرائم الإلكترونية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والممتلكات الثقافية والآثار، ودعم آليات التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والدورات التدريبية فيما بينهما بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابتين، وتدعيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التعاون المشتركة، وانتهى اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية تعبيرا عن الامتنان والتقدير.