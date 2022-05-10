نهاد أبو القمصان عن قرار النائب العام: يا بركاتك يا فاتن أمل حربي

أعربت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن سعادتها بقرار النائب العام، الصادر مؤخرا بشأن تسهيل إجراءات النزاع على التمكين من منزل الحضانة لحماية الأطفال وأمهاتهم من النوم في الشوارع وتحت الكباري، مشيرة إلى ما تم تناوله في مسلسل فاتن أمل حربي، الذي عرض ضمن دراما رمضان ومناقشته لموضوع النزاع على منزل الحضانة.

ونشرت نهاد أبو القمصان صورة من قرار النائب العام عبر «فيسبوك» وعلقت عليها: «بدأت تندع، قرار النائب العام بتسهيل إجراءات النزاع على التمكين من منزل الحضانة وحماية الأطفال وأمهاتهم من النوم في الشوارع وتحت الكباري دخل حيز النفاذ واتعمم على النيابات»

وأوضحت الناشطة الحقوقية: «بيقولوا الشقة من حق الزوجة، ودي أكبر كذبة عملها فيلم محمود عبدالعزيز (الشقة من حق الأطفال)، لكن الحقيقة أن المرأة التي لم تنجب لن تأخذ الشقة ولا غيره، بركاتك يا فاتن أمل حربي»

قرار النائب العام

ووجه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا وكتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها.

يأتى ذلك في إطار تحقيق النيابة العامة لهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر 2030، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل حصول المرأة الحاضنة على كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء.

مسلسل فاتن أمل حربي

وعرض مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان الماضي، والعمل بطولة نخبة من النجوم من بينهم نيللي كريم، وشريف سلامة وهالة صدقي وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وقامت نهاد أبو القمصان بعمل المراجعة القانونية للمسلسل.