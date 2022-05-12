نهاد أبو القمصان تكشف تفاصيل قرار النائب العام في نيابات الأسرة

كشفت نهاد أبو القمصان المحامية ورئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، تفاصيل قرار اختصار الدورة المستندية في نيابات الأسرة، وقالت مع عايدة سعودي، في برنامج «مكلمخانة»، على راديو إنرجي 92.1 إن القرار لصالح السيدات وهو خطوة من ضمن خطوات كثيرة في حاجة لبدء العمل عليها.

نهاد أبو القمصان: مفيش شقة من حق الزوجة

وعن حقوق الأم الحاضنة في شقة الزوجية بعد الطلاق، قالت أبوالقمصان: «مفيش شقة من حق الزوجة الشقة من حق العيال بس إن لم تكن حاضنة يبقي ملهاش حق في الشقة».

قرار النائب العام

وأصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قرارا بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يخص تلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون الاشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحق المتنازعين في اللجوء إلى الشرطة، موجها بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفاءها فور تلقيها.

يأتى ذلك في إطار تحقيق النيابة العامة لهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر 2030، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل حصول المرأة الحاضنة على كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء.

وكانت نهاد أبو القمصان قد دونت منشور يشيد بقرار النائب العام، عبر «فيسبوك» بعد صدور القرار المشار إليها، ربطت فيها القرار بالقضايا التي طرحها مسلسل «فاتن مل حربي» الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي.

وفي سياق آخر، قالت عايدة سعودي مديرة المحطة، في تصريحات صحفية لها، إن راديو إينرجي حقق على مدار العام الماضي نجاحات عديدة كان من الضروري الحفاظ عليها وتدعيمها في خريطة العام الجديد.

برنامج «مكلمخانة» يذاع مرتين أسبوعيا يومي «الثلاثاء والأربعاء»، وتدور فكرته حول التواصل مع الجمهور والحديث عن كل ما يشغل بالهم و«التريندات»، ومناقشة موضوعات تمكين المرأة وفرصها في المجتمع.