تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف بطنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، متخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وكشافات الإنارة بمدينة طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اختفاء أغطية بالوعات وكشافات إنارة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ باختفاء عدد من أغطية بالوعات الصرف الصحي المضغوطة بطريق كورنيش ترعة القاصد بطنطا المطور، وكذلك 17 كشاف إنارة من على أعمدة الإضاءة المطورة ضمن خطة تجميل الكورنيش.

تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، أن وراء الواقعة، تشكيلا عصابيا مكونا من 6 أشخاص، من بائعي الخردة وبائعين متجولين، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كل من «ع ل» 17 عاما، «ش ل» 17 عاما، «م ح» 16 عاما، «م ن» 19 عاما، «م م» 34 عاما، «م ك» 25 عاما، وأرشدوا عن المضبوطات داخل أحد المخازن حيث لم يستطيعوا بيعها كونها بلاستيكية مضغوطة وتتعرض للتلف فور نزعها، وتم ضبط 6 أغطية بالوعات و17 كشاف إنارة بعد إرشادهم عنها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.