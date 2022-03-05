حملتان لضبط الأسعار وتغطية بالوعات الصرف الصحي في دسوق

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملتين، الأولى تموينية للتأكد من انضباط الأسعار وجودة مواصفات رغيف الخبز بالمخابز، والثانية لتغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع بأغطية جديدة بدلا من المتهالكة.

وتابع المحاسب، السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية والرقابية على المخابز بنطاق قرية شباس الملح، تحت إشراف نائب رئيس لمدينة، وفتحي يوسف، رئيس قرية شباس الملح، وبالتنسيق مع مكتب تموين القرية والمتابعة الميدانية بالمرور على المخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، ما بين مخالفة مواعيد، ونقص أوزان، ومواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطن.

حملات على المطاعم للتأكد من جودة المأكولات

كما جرى تنظيم حملة مفاجئة على المطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك والكافيتريات والمقاهى بالمدينة، لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة.

وضُبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة.

وشدد رئيس المدينة، على استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز والسوبر ماركت وأماكن بيع السلع الغذائية المخلتفة للتأكد من انضباط الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة لتغطية بالوعات الصرف الصحي

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية بدسوق، حملة لتغطية بالوعات الصرف الصحي، بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالمدينة برئاسة المهندس هانى البسيونى مدير المنطقة ، والمهندس محمد جاويش، حيث جرى تطهير بيارات الصرف وتغيير أغطيه الصرف الصحي المتهالكة بآخرى جديدة وذلك بمناطق متفرقة.

كما شدد «عبدالستار» على سرعة تطهير صفايات المطر والبالوعات لعدم تراكم المياه، سواء الناتجة عن الأمطار أو مياه الصرف الصحي وإصلاح أخطار الصرف بشكل مستمر، مع تكثيف حلمات النظافة في الشوارع.