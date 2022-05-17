عماد خليل: الحوار الوطني دعوة لوضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني له ارهاصات سابقة، منها منتدى الشباب، خاصة في نسخته الأخيرة التي تضمنت وجوه عدة من مختلف التيارات التي شاركت بقوة، وكان حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور مشاركين من كل التيارات، بحضور شخصيات لم نراها منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، تعقد صالوناتها الثقافية والسياسية بشكل دوري لمناقشة القضايا بمشاركة بعد المحسوبين على المعارضة.

تنسيقية الأحزاب تتلقى مقترحات أعضاءها للحوار الوطني

أوضح «خليل»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ أن تلقت دعوة الحوار الوطني، عملت على مستويات عدة، منها تلقي رؤية جميع أعضاء التنسيقية، حول الحوار الوطني، وليس في المجال السياسي فقط، بل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفني، ووضع أطر لتنفيذ الرؤى، مشيرا إلى أن البعض تصور أن الحوار لإعادة بناء الدولة، لكنه في الحقيقة جاء في وقت الدولة مستقرة فيه بكل مؤساستها، ويعتبر دعوة لإعادة لم شمل فرقاء ثورة 30 يونيو، من خلال وضع رؤية موحدة للجمهورية الجديدة.

رؤى مختلفة للحوار الوطني

أشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجمع رؤى أعضائها لطرحها في الحوار الوطني، من خلال ممثل التنسيقية، خاصة أنها تتضمن مختلف الاتجاهات الفكرية والعملية في مختلف مناحي الحياة.