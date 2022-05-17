سليمان وهدان: يجب ألا نختزل الحوار الوطني في الجانب السياسي فقط

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن فكرة الحوار الوطني جيدة وناتجة عن قرارات سابقة أدت إلى الوصول إليه؛ ومنها إلغاء حالة الطوارئ التي كان من الصعب إقامة الحوار خلالها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سبقت الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي بأهميتها الكبيرة، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطراف والأحزاب باعتباره فرصة يجب أن يستثمرها الجميع، وألا يُختزل الحوار في الجانب السياسي فقط.

دعوة الغرف التجارية والصناعية للحوار الوطني

وأوضح وهدان، خلال استضافته ببرنامج كلام في السياسة مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الحوار لا بد أن يكون شاملا، ويتضمن دعوة الغرف التجارية والصناعية؛ للاستماع لكافة الآراء، مع وجود الأحزاب المصرية التي تمثل الشعب المصري من خلال أوراق عمل نتفق عليها جميعا، مشيرا إلى أن الجميع يعلم المشاكل المحيطة بنا، ويجب وضع برنامج بحدود وأطر زمنية لإصلاح المشاكل، ونعمل جميعا على تنفيذه.

البحث عن احتياجات سوق العمل لكليات الآداب والتربية

وأشار إلى أن الحكومات قديما كان لديها خطط فقط أما الآن أصبح لدى الحكومة خطط وبرامج تنفيذية لها، وعلى سبيل المثال التعليم الفني، الذي يجب البحث عن احتياجات سوق العمل له، وإعادة النظر في شأن كليات الآداب والتربية الاجتماعية وحاجة سوق العمل لها، لافتا إلى أنه يجب تفعيل الإحلال الفكري والبحث عن سبل جديدة للتفكير.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي العائد الأكبر حاليا للاقتصاد المصري، مطالبا بتوفير فرص ابتكارية للمصري كي لا يهاجر ويعمل في الخارج في وظائف لا تليق بعقليته المتميزة.