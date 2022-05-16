مسلم: لا يجب اختزال الحوار الوطني في العفو عن بعض المحكوم عليهم فقط

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حدث بها تنمية حقيقية ونالت درجة من الرضا عند بعض المواطنين، وأصبح لديها تنمية واستثمار، ومن هنا جاءت فكرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح «مسلم» أنه لا يجب اختزال فكرة الحوار الوطني في العفو عن بعض المحكوم عليهم فقط، بل الحديث عن الأولويات، موضحًا أن البعض يتخيل أن الدولة دعت لحوار وطني يعني أنها في لحظة ضعف لذلك يضع شروطا للحوار.

مسلم: الدولة المصرية ليست في حالة ضعف

وأضاف الدكتور محمود مسلم، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن الدولة المصرية ليست في حالة ضعف، فليس هناك مظاهرات في الشوارع، ولا ضغط شعبي، «الحوار الوطني يعني بتجيب الناس وتقولها إيه آراءكم، لازم يبقى فيه مشاركة قوية».

وتابع قائلا إن وضع البعض شروطا من أجل الحوار الوطني والتجاوزات أمر غير مقبول، فضلًا عن أن الحوار الوطني لم يكن بسبب الأزمة الاقتصادية وإلا كانت الدولة المصرية قد دعت الاقتصاديين فقط، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بثقة الناس فيه، رغم أن البعض يعاني من ارتفاع الأسعار.

مسلم: الدولة تسعى للاستماع إلى آراء الجميع

وأوضح رئيس تحرير «الوطن»، أن ارتفاع الأسعار يُعد مشكلة عالمية، وليست في مصر فقط، والدولة تسعى للاستماع إلى آراء الجميع.

وشدد «مسلم» على أنه مؤيد للغاية لفكرة الحوار الوطني ومن حق الجميع أن يدلي برأيه، لكن من دعوا للحوار لم يقوموا بعمل شروط مسبقة، «مين بقى أنت عشان تعمل شروط مسبقة، البلد تحتاج كل واحد يمد إيده، مفيش خسارة، متحسسنيش إن أنت مسيطر على الدنيا كلها، وأن قدوم سيادتك على الحوار منحة.. عيب.. لما يبقى فيه حوار يبقى أهلا بالحوار طالما على أرضية وطنية»، ولفت «مسلم» إلى أن أفضل مثال على الحوار الوطني على أرضية وطنية هو تنسيقية شباب الأحزاب.