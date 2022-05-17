تيسير مطر: تحالف الأحزاب يركز على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب «إرادة وطن»، إن الحوار الوطني من الممكن أن يجني الثمار خاصة مع إنكار الذات، وكذلك إذ اتجه للوطن والمواطن وليس لمصالح شخصية أو أي أجندات خاصة بأي من الأحزاب السياسية أو كتلة أو قوى بعينها.

وذكر «مطر»، أنه في حالة تصدير هدف المواطن المصري وإنكار الذات، فإن ذلك يعني أننا نسير إلى الطريق الصحيح.

السياسة والمواطن المصري

وأوضح «مطر»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن تحالف الأحزاب المصرية يهتم بالمحور الاقتصادي، باعتباره الأساس في أي شيء، فالمواطن إن لم يجد وظيفة مناسبة وقوت يومه وطريقا لتحقيق الطموحات تصبح أمامه السياسة مجرد كلام للهدم وليس للبناء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في حوار له، إنه يتمنى أن يصبح دخل المواطن المصري 20 ألف جنيه، مؤكدا أن تلك الأفكار هي التي تحقق الاستقرار والبناء للفرد والدولة من خلال طرحها على أجندة الحوار الوطني.

«مطر»: نختلف في بعض القضايا ولكن نطرح حلولا

وأشار «مطر»، إلى أن التحالف يعمل على التفكير في حل مشكلات الاقتصاد «قد نختلف مع بعض القضايا، ولكننا نطرح حلولا لها، وقد نكون على خطأ وغيرنا صحيح، ولكننا نعمل على عرض الاقتراحات لعلها تفيد الوطن والمواطن».