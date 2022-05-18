مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 في حادث سير غرب بئر العبد بشمال سيناء

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين، منذ قليل اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة أجرة «7 راكب» وميكروباص «خط العريش»، أمام قرية الأحرار غرب بئر العبد على الطريق الدولي العام بين القنطرة شرق والعريش.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بئر العبد

وقال شهود عيان لـ«الوطن»، إن أكثر من 10 سيارات إسعاف تحركت إلى المكان، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، وتم إغلاق الطريق الدولي قبالة المنطقة التي شهدت الحادث، في محاولة لإسعاف المصابين.

وأضاف الشهود، إن السيارتين اصطدمتا في بعضهما بشكل مباشر، لسير إحداهما على الطريق العكسي، ما أدى إلى احتراق مقدمة السيارة المرسيدس بالكامل، وتوفي على الفور 5 أشخاص من الركاب، بينما أصيب عدة أشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم لمستشفى بئر العبد.

معاينة موقع الحادث ورفع السيارات من الطريق

وأكد مصدر طبي بمستشفى بئر العبد النموذجي لـ «الوطن»، أنه تم استقبال عددا من المصابين، وجرى إدخالهم مباشرة لقسم الإسعافات والطوارئ باستقبال المستشفى، وجاري عمل الإسعافات السريعة، وإدخال أحد المصابين لقسم العناية المركزة لخطورة حالته، بعد تركيب أجهزة التنفس.

وجاري حتى هذه اللحظات عملية نقل المصابين إلى المستشفى، بعد وصول قوات الشرطة والمرور والتي تقوم برفع السيارات من نهر الطريق، ومعاينة مكان الحادث.