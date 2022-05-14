مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ، سبق إتهامه فـى 6 قضايا ما بين "قتل، سلاح، سرقة، مخدرات" محكوم عليه بالسجن المؤبد فـى جناية "مخدرات").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور ، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 5خزينة - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو" – مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.