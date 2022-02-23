خروج النائب «أبو حرب» وأسرته من مستشفى بئر العبد.. أصيبوا في انقلاب سيارته

خرج فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ وأفراد أسرته، من مستشفى بئر العبد، بعد إجرائهم جميع الفحوصات اللازمة، والتي أكدت سلامتهم بعد حادث السير الذي تعرضوا له ظهر اليوم.

وقال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد، لـ«الوطن»، إنه تم إجراء الإسعافات الأولية لعضو مجلس الشيوخ فايز أبوحرب وزوجته، وابنته 19 عاما، وابنه 15 عاما، وحفيده عامين، وذلك بعد تعرضهم لحادث سير قبل مدخل مدينة بئر العبد، أثناء عودتهم من القاهرة إلى العريش.

وبحسب المصدر، أصيب النائب بجروح خفيفة بالرأس، بينما أصيبت إحدى بناته بجرح قطعي خفيف، وزوجته بكدمات، فيما لم يصب ابنه أو حفيده بأي أذى.

الفحوصات الطبية أثبتت سلامة النائب

وأضاف المصدر، أن الأشعات والفحوصات التي أجريت أثبتت سلامة عضو مجلس الشيوخ وأفراد أسرته بالكامل، ولا يوجد سوى بعض الكدمات والجروح البسيطة بأجزاء متفرقة بالجسد، مشيرا إلى النائب خرج من المستشفى وهو في طريقه إلى منزله بمدينة الشيخ زويد.

انقلاب سيارة عضو مجلس الشيوخ ببئر العبد

وكان شهود عيان أكدوا انقلاب سيارة عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء فايز أبوحرب بقرية الأحرار قبيل مدينة بئر العبد، ما أدى إلى إصابته وزوجته واثنين من أبنائه وحفيده، ونقلوا جميعا إلى مستشفى بئر العبد المركزى

وسُحبت السيارة من الرمال، ونُقلت إلى مدينة بئر العبد لإجراء الإصلاحات اللازمة لها، بعد تحطم بعض الأجزاء منها جراء انقلابها.