«ربيع»: متحف قناة السويس ركيزة أساسية للحفاظ على التاريخ والتراث البحري

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، الفريق فانسن كمبرودن، المدير العام للمتحف القومي البحري في فرنسا، لبحث التعاون المشترك والإطلاع على مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس.

وحضر اللقاء الملحق البحري والملحق العسكري بسفارة فرنسا في القاهرة، والدكتور محمد الذهبي، استشاري المتحف العالمي لقناة السويس.

ربيع: متحف قناة السويس يهدف للحفاظ علي التراث البحري

وقال الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن متحف قناة السويس العالمي يسرد تاريخ قناة السويس، والذي يحظى بالعديد من المحطات التاريخية الهامة إضافة إلى أنه ركيزة أساسية للحفاظ على التاريخ والتراث البحري.

وتطلع «ربيع» خلال لقائه مع المدير العام للمتحف القومي البحري، لتعزيز أواصر التعاون بين المتحف البحري ومتحف قناة السويس العالمي.

ربيع: انتهاء الأعمال الإنشائية بمتحف قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع خلال لقائه المدير العام للمتحف القومي البحري، إن الأعمال الإنشائية والمدنية الخاصة بترميم المقر الأول للشركة العالمية لقناة السويس انتهت كاملة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل على استكمال المقتنيات التاريخية وأعمال العرض المتحفي، وتوزيع المعروضات بالقاعات المختلفة، تمهيدا لافتتاح المتحف خلال الفترة المقبلة.

وتفقد الفريق ربيع يرافقه الوفد الفرنسي في زيارة ميدانية، قاعات المتحف العالمي لقناة السويس، واستراحة ديليسبس، تلاها تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة

مدير المتحف البحري: متحف قناة السويس ملتقي حضاري

وقال الفريق فانسن كمبرودن، المدير العام للمتحف القومي البحري الفرنسي، إن متحف قناة السويس مستقبلا سيصبح كملتقى ثقافي وحضاري وتنموي، مشيدا بالمستوى المتميز لأعمال ترميم المتحف والذي يطابق المعايير العالمية.

وأبدى «فانسن» سعادته بهذه الزيارة، والتي أتاحت له متابعة مستجدات مشروع المتحف العالمي لقناة السويس والإبحار في قناة السويس الجديدة لأول مرة.

وناقش «فانسن» إمكانية توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين المتحف القومي البحري الفرنسي والمتحف العالمي لقناة السويس والاستفادة مما يتيحه التقارب المصري الفرنسي من إمكانية نشر مفاهيم الحفاظ على التراث البحري عالميا ونقلها للأجيال الجديدة تحت ريادة المتحفين.