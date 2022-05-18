بعثة البنك الدولي تتفقد مشروعات برنامج الصرف الصحي في السنبلاوين

رافق الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، فريق بعثة البنك الدولي في زيارة ميدانية لمحطة معالجة السنبلاوين، التي تخدم تجمع قروي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ومشروعات الصرف الصحي بالدقهلية، بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU، وممثلي وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، ضمن أعمال بعثة البنك الدولي لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية SRSSP - PforR.

تفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنّ آلية ربط التمويل بالنتائج، تهدف إلى دعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، لدعم أعمال تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين مُتلقي ومٌقدم ومراقب الخدمة.

من جانبهم، أشاد فريق البنك الدولي بالنتائج التي تحققت بالبرنامج في جميع المحاور المُخططة بالبرنامج، والدور الفعال للمشاركة المجتمعية الذي نفذته وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان، وفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع PIU بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حيث جرى توفير أكثر من 95% من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، كما أشاد فريق البنك الدولي، بالدور الفعال للجان المحلية التي تم تشكيلها على مستوى القرى، والدور الفعال للجان السيدات على مستوى القرى.

وعلى هامش الزيارة الميدانية، عقد اجتماع بين مُمثلي البنك الدولي، وأهالي قرية طوخ الأقلام - إحدى القرى المخدومة بـ مشروع الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلاوين - لقياس مدى رضاء الأهالي عن الخدمة المُقدمة لهم، حيث أعرب الأهالي عن فرحتهم بوصول خدمات الصرف الصحي إليهم، ما انعكس على صحتهم وصحة أبنائهم.

تكنولوجيا MBBR

وخلال فعاليات الزيارة، قدّمت الشركة المُنفذة للمشروع، عرضا تقديميا تفصيليا عن أعمال المشروع، حيث جرى تنفيذ محطة المعالجة بطاقة 33 ألف م3/يوم، بينما المحطة القائمة بطاقة 20 ألف م3 /يوم، ليصبح كامل استيعاب المحطة 55 ألف م3/يوم، لخدمة نحو 14 ألف وحدة سكنية في 18 منطقة ريفية: 6 قرى + 12 تابعا، وتعمل المحطة بتكنولوجيا MBBR.