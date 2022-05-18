«الإسكان» تعلن عن بيع وحدات إدارية ومحال تجارية جديدة بـ«سكن مصر»

أعلنت وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة ناصر الجديد، غرب سوهاج، عن مزاد علني كبير لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والصيدليات الموجودة بها.

الوحدات المعروضة بالمزاد

وأضافت الوزارة، في إعلان رسمي نشر بإحدى الجرائد القومية، أن المزاد يتضمن بيع كل من.

- 9 محال تجارية.

- صيدليتان.

- وذلك بمساحات تتراوح بين من 13 مترا مكعبا إلى 67 مترا مكعبا.

- المحال والوحدات الإدارية موجودة، وبعمارت مشروع سكن مصر بالحي وكذلك بالسوق التجارية في منطقة الإسكان الاجتماعي.

- 4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح ما بين 54 مترا مكعبا إلى 57 مترا مكعبا، وهي موجودة بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول.

شروط المشاركة في مزاد المجتمعات العمرانية

- تطلب كراسة الشروط والموصفات من مقر جهاز المجتمعات العمرانية، وذلك نظير مبلغ 299 جنيها فقط، لا غير عن كل محل أو وحدة إدارية، أو صيدلية.

- تقام جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا، بمقار الجهاز.

نظام سداد أسعار الوحدات والمحال

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10,000 جنيه لكل وحدة إدارية.

- استكمال سداد 25%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 5%، لصالح مجلس الأمناء من القيمة الرسمية بها المزاد، وتبلغ 25,000 جنيه لكل محل أو صيدلية.

- يتم استكمال سداد باقي مصاريف من الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد على العميل.

- يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام الوحدة الإدارية أو المحل التجاري.

هناك طريقان لتسديد باقي قيمة المزاد

1- استكمال سداد قيمة سعر الوحدة أو المحل بالكامل، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد.

2- سداد باقي القيمة المالية، على 3 أقساط، بنظام ربع سنوي، وذلك بشكل متساوٍ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد حسب ما هو معتمد في البنك المركزي المصري، على أن يقوم العميل بتحريك شيك بقيمة الأقساط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.