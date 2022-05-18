القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه في الغردقة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تقدر بكيلو، في منطقة مبارك 5 بمدينة الغردقة، وذلك قبل ترويجها على عملائه، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين

وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بأن مسجل خطر يقوم بالإتجار في المخدرات، وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالغردقة، من إلقاء القبض على المتهم في منطقة مبارك 5 بمدينة الغردقة وبحوزته كيلو هيروين مخدر قبل توزيعها على العملاء، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على مستريحة الغردقة

وفي واقعة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على «مستريحة» الغردقة، بعدما أوهمت عدد من السيدات أنها تمتلك شركة توريدات كهربائية، ونجحت في إقناعهم بتحقيق المكاسب الطائلة، وجمعت منهم 4 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليها بعد هروبها لمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع ضابط شرطة وزوجته في حادث سير

وفي سياق آخر، لقى ضابط شرطة وزوجته مصرعهما، وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع عقيد شرطة وزوجته في الحال، وتم إيداع الجثث مشرحة مستشفى الغردقة العام، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة لتلقي العلاج اللازم.