جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب حقن أورام وسبيكة ذهب

أحبط رجال الجمارك في مطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من حقن الأورام وسبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية اشتبه أحمد نبيل سعد مأمور جمرك مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب سوري الجنسية.

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

فحص حقائب المسافر بجهاز الإشاعة

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صبحي رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

ضبط 23 حقنة بعلاج الأورام

وبالعرض على جابر موسى مدير الإدارة، قرر تكليف محمد سيد مراد مدير حركة ومينا نادي نصري مأمور الجمرك؛ لتفتيش حقائب الراكب بحضور محمود الشربيني مأمور الأمن الجمركي، وأحمد عسكر مأمور مكافحة التهرب، فتبين وجود 23 حقنة خاصة بعلاج الأورام وسليمة ذهبية بوزن 100 جرام داخل حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي برقم 4 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات.

وساعد في أعمال الضبط والجرد والعد والتحريز، لجنة من عادل قرني، ومحمود عبدالباسط، وشنودة عبداللطيف، وكريم فتحي، ومصطفى عبدالرسول.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.