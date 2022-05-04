«فوم بارتي».. تفاصيل مهرجان نظمته فنادق الغردقة للسياح في العيد «صور»

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة فعاليات مختلفة للسائحين بمناسبة عيد الفطر المبارك، شملت ما يعرف بمهرجانات حمامات الفوم على أنغام الموسيقى والأغاني، وسط فرحة وتفاعل من الجميع، في جو ترفيهي بديع رغم ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف.

ولاقى المهرجان قبول وإعجاب السائحين من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية، وكذلك السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، سواء من ألمانيا أو رومانيا أو سويسرا أو بولندا أو التشكيك أو إنجلترا، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفلات «فوم» على شواطئ الغردقة

وقال علاء الدين محمود مدير عام إحدى المنتجعات السياحية في الغردقة، إن الفنادق دائما ما تحرص على خلق جو ترفيهي تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يتوافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ والمنتجعات السياحية، ما يؤدي إلى انتعاش حركة السياحة بالمدينة.

وأشار «محمود» إلى تنظيم مهرجان «فوم بارتي» للنزلاء من المصريين الذين يقضون احتفالات عيد الفطر المبارك، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من 25 جنسية، شاركت المصريين احتفالاتهم بعيد الفطر.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جانبه، أشار إيهاب السيد مدير عام أحد الفنادق المنظمة للمهرجان، إلى أن «فوم بارتي» اُستخدمت فيه مدفع مخصص لعمل الرغاوي، مؤكدا أن جميع المواد المستخدمة صحية تماما، وليس لها أثر ضار على الصحة العامة، وتعمل على ترطيب الجو في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وذكر سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجعات سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة من المصريين والأجانب، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، حيث احتلت السياحة الداخلية نسبة 30% والسياحة الخارجية 70%.