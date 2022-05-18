دراسة: التلوث يقتل 9 ملايين شخص سنويا.. وأفريقيا الأولى في الوفيات

كشف علماء عن أنّ التسمم بمادة الرصاص، فضلا عن زيادة معدلات التلوث خاصة في الأماكن المفتوحة، مسؤولان جنبا إلى جنب عن وفاة نحو 9 ملايين شخص سنويا، منذ العام 2015، حسب دراسة نشرتها شبكة «سكاي نيوز عربية».

التلوث الصناعي وزيادة نسب الوفاة 7%

وأفاد تحليل أجراه العلماء المشاركين في الدراسة، بأنّ تلوث الهواء الناتج عن عمليات الصناعة، إضافة إلى التوسع الحضري، ساهما بدوريهما في زيادة معدلات الوفيات بنسبة 7%، في الفترة بين 2015 و2019.

تلوث البيئة

ونقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» عن ريتشارد فولر، أحد المشاركين في الدراسة ورئيس جمعية «بيور إيرث» العالمية، إحدى الجمعيات غير الهادفة للربح، أنّه لا يتم التركيز على تلوث البيئة باعتبارها أحد مسببات الوفاة، كما هو الحال في موضوعات الملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب الإيدز وتغير المناخ.

خسائر الاقتصاد العالمي بسبب التلوث

وأشارت تقديرات نشرت في عام 2017 في نسخة سابقة من الدراسة، إلى أنّ حصيلة الوفيات المتسبب بها تلوث الهواء بلغت نحو 9 ملايين سنويا، أو ما يعادل وفاة واحدة من كل 6 على مستوى العالم، موضحة أنّ التكاليف التي يتكبّدها الاقتصاد العالمي الناتجة عن التلوث، بلغت 4.6 تريليون سنويا.

مسببات التلوث

وركزت الدراسة المنشورة على دورية «لانست بلانتاري هيلث» عبر شبكة الإنترنت، على مسببات التلوث على اختلاف أنواعها، كما أنّها فصّلت وميّزت في الوقت ذاته، بين الملوثات التقليدية مثل التدخين والصرف الصحي، وبين الملوثات الأكثر حداثة مثل تلوث الهواء الناتج عن الصناعة وغيرها من الكيماويات السامة.

وانتهى الباحثون المشاركون في الدراسة، إلى أنّ الوفيات الناتجة عن الملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما تزال مشكلة رئيسية في قارة أفريقيا وبعض البلدان النامية، بحسب وكالة الأنباء العالمية «رويترز».

البلاد الأكثر تأثرا بالتلوث

وكشفت الدراسة، عن أنّ دولا مثل تشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى، من أكثر البلاد التي سجلت حالات وفيات نتيجة تلوث التربة والمياه وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة.

وأشارت الدراسة أيضا، إلى قائمة بأكثر 10 دول تسجيلا لحالات وفاة مرتبطة بالتلوث، وهي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر وجزر سولومون والصومال وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وليسوتو وبلغاريا وبوركينا فاسو.