عاجل .. الحكومة تنفي تعميم نظام «أوبن بوك» في المدارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام «أوبن بوك» في جميع الصفوف الدراسية، موضحا أنّه تواصل مع الوزارة، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

كراسة المفاهيم و«نظام الأوبن بوك»

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز، أنّه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام الأوبن بوك في جميع الصفوف الدراسية، موضحةً أنّ نظام الأوبن بوك المتمثل في «كراسة المفاهيم» المعدة من قبل الوزارة، جرى اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقي الصفوف الدراسية، نظرا لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

مساواة وعدالة بين الطلاب

وفي سياق متصل، جرى وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها، والهدف الرئيسي منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

وفي النهاية، ناشدت الحكومة، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وحال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).